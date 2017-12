Spacey también acosó a Ari Behn

Ari Behn, ex marido de la princesa Marta Luisa de Noruega, acaba de confesar que él también fue víctima de acoso sexual por parte de Kevin Spacey, si bien ha restado importancia a los hechos, que se remontan a 2007, tras un concierto en Oslo con motivo de la entrega de los Nobel de la paz. «Estábamos conversando y él estaba sentado junto a mí. Después de cinco minutos, me dijo: 'Oye, salgamos a fumar un cigarrillo'. Y mientras me lo decía, me tocó la entrepierna por debajo de la mesa», detalló Behn.