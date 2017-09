Sinéad O'Connor: «Lo que más me gusta de mi madre es que esté muerta»

La vida de Sinéad O'Connor no ha sido fácil. En los últimos años, la cantante irlandesa se ha tenido que enfrentar a la soledad, problemas psiquiátricos e intentos de suicidios. Su última llamada de atención fue hace unas semanas a través de Facebook, lo que provocó la preocupación de sus seguidores, aunque no es la primera vez que recurre a la red social para lanzar un mensaje de auxilio.

Por primera vez, O'Connor ha concedido una entrevista en el programa estadounidense de 'El show del Dr. Phil' en el que explica la raíz de varios de sus problemas. «No me mantengo con vida por mí. Si fuera por mí ya me habría ido, directamente con mi madre», ha confesado. La entrevista todavía no ha sido emitida, pero Dr. Phil ha dado un adelanto de lo que contará la artista. (Más información en Mujerhoy.com).