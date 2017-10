Selena Gómez informó en septiembre que se había sometido a un trasplante de riñón gracias a la donación de su amiga Francia Raisa. La cantante ha explicado a la NBC los detalles. «Creo que llegué al punto en el que se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Mis riñones ya no funcionaban, pero yo no quería pedirle ese favor a nadie que conociese... así que ella me lo propuso sin que yo le dijese nada. Me salvó la vida. Es así».