'El Rubius', el mayor youtuber de España, se retira por ansiedad Canal de YouTube de 'El Rubius'. / YouTube «Cada vez siento más y más presión y cada vez me pongo más nervioso y me cuesta más respirar», ha contado el joven en su canal de YouTube LAS PROVINCIAS Viernes, 25 mayo 2018, 13:34

'Me voy a dar un tiempo'. Así se titula el vídeo de despedida que 'El Rubius', el mayor youtuber de España, ha colgado en su canal. Con él, el joven ha querido compartir con todos sus seguidores que dejará de subir temporalmente imágenes debido a los episodios de ansiedad que, según anuncia, sufre desde hace algún tiempo.

El vídeo comienza como un suspiro pues, según advierte, sus palabras no son uno más de sus vídeos cargados de humor. «Hola chicos, os voy a contar unos problemas que he estado teniendo últimamente, mentalmente sobre todo», dice. «Soy una montaña rusa de emociones y lo intento tapar todo con humor. Tengo rachas buenas y rachas malas. Últimamente no me estoy encontrando muy bien y me está costando cada vez más ponerme delante de la cámara y grabar vídeos y hacer directos como siempre he hecho, durante estos últimos siete años», se ha sincerado.

Y es que parece que la fama le está pasando factura: «Cada vez siento más y más presión y cada vez me pongo más nervioso y me cuesta más respirar. Me dan bajones. En algunos directos me he tenido que ir porque notaba que me desmayaba» ha contado.

Rubén Doblas Gundersen, que así se llama, asegura que necesita irse una temporada para desconectar ya que está «luchando todos los días con estos demonios que tengo en mi cabeza».

'El Rubius' lleva desde 2006 colgando vídeos en YouTube, contanto todas sus aventuras y ocurrencias. Tal ha sido el éxito que ha cosechado durante todos estos años que en la actualidad su canal en la citada web cuenta con un total de 29.500.000 de suscriptores.