Refugio presidencial Inquilinos. La ONG Oxfam Intermon mostró su apoyo a los refugiados con una gran pancarta de bienvenida. A la derecha, encuentro en la casa natal de Trump para denunciar el veto migratorio. / reuters Cuatro inmigrantes alquilan la casa natal de Donald Trump para denunciar el veto migratorio de EE UU. «Somos bienvenidos», dicen S. ZAMORA Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:27

En la biblioteca de la casa donde nació Donald Trump sólo queda un libro (el best-seller del actual presidente de EE UU 'The art of the deal', 'El arte de la negociación'), aunque la lectura de lo que allí ocurre trasciende sus cuatro paredes. En esta semana en la que se analiza cada reunión, cada gesto y cada palabra del siempre imprevisible mandatario, un grupo de refugiados se adelantó hace unos días al discurso con el que se estrenó ayer el presidente de EE UU ante la Asamblea General de Naciones Unidas y le dejó claro el mensaje: «Somos bienvenidos». «Lo que hace grande a América es la diversidad de experiencias, ideas, talentos y la oportunidad de progresar», dijo Shannon Scribner, jefe del departamento humanitario de Oxfam Intermon en apoyo al colectivo.

Quieren llamar su atención, que se replantee la actual política migratoria, que reconsidere medidas tan drásticas como el veto a refugiados y a personas procedentes de seis países de mayoría musulmana, y se deje de extender otro muro de la vergüenza en la frontera con México. Aunque la Justicia le ha permitido aplicar temporalmente una versión rebajada de ese veto migratorio, sobrevuela una gran preocupación por el aumento de las deportaciones de inmigrantes ilegales (unas 11.000, aproximadamente) y gran inquietud en numerosas familias por su carpetazo al programa que permite estudiar y trabajar a 800.000 'dreamers', jóvenes indocumentados que llegaron a EE UU siendo menores junto a sus padres. El programa acaba en seis meses. Después, todo será incertidumbre.

Semana grande de la ONU

La tribuna elegida para denunciar tanta «sinrazón» no goza de la solemnidad del salón de la Asamblea General, donde líderes y ministros de 193 estados se reúnen cada mes de septiembre en la semana grande de las Naciones Unidas para abordar asuntos de seguridad, medioambiente o migración. Sin embargo, tiene toda la carga emocional y simbólica para poner sobre la mesa un asunto de calado y que no pase inadvertido al mundo.

¿Cómo hacerlo cuando todo el interés se concentra en Donald Trump? Aprovechando que el portal Airbnb seguía ofertando su casa natal, Oxfam Intermon decidió alquilarla este pasado fin de semana y celebrar allí un encuentro con cuatro refugiados que evidenciara su desacuerdo con el discurso antiemigrante del presidente. Nada quedó al azar. En una gran pancarta podía leerse: 'Refugiados bienvenidos'. A razón de 725 dólares diarios (unos 636 euros) le cuesta la puesta en escena a esta ONG, que ha contado con la colaboración de dos somalíes, un sirio y un vietnamita (todos ellos residentes en EE UU tras huir de sus países de origen). Los cuatro huéspedes conviven en la elegante casa de ladrillo rojo y estilo Tudor rodeados de fotografías de un jovencísimo Donald Trump, de portadas de revistas que recogen su victoria electoral e incluso una figura de cartón a tamaño real del presidente, «una gran compañía para ver Fox News hasta tarde», según reza el anuncio de la casa que está en venta.

«Decidimos ponerla en Airbnb para compartir la casa con el mundo», explicó Michael Davis, el inversor inmobiliario que adquirió la vivienda hace un año por 1,39 millones de dólares. Tras venderla en marzo por algo más de dos millones, Davis y su socio viven de alquiler en una de sus habitaciones, mientras que el nuevo propietario mantiene colgado el inmueble en Airbnb para alquilar el resto de estancias de la casa hasta que pueda venderla.

Cinco dormitorios, otros tantos cuartos de baños, cocina original, una chimenea, sótano, varias salas de usos múltiples y un garaje para varios vehículos. En total 445 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas que Fred Trump, padre del actual presidente de EE UU y constructor de origen alemán, levantó en 1940 en el 85-15 de Wareham Place, una de las zonas más distinguidas del distrito neoyorquino de Queens. Una casa convertida esta semana en cuartel general de los refugiados, desde el que denuncian la situación de vulnerabilidad que atraviesan. «Vinimos a América para perseguir nuestros objetivos y llevar una vida segura y estable. Pero ahora el sueño americano está bajo amenaza», lamenta Eiman Ali, de 22 años y residente en Carolina del Norte desde que llegó hace dos décadas escapando de la guerra que asolaba Somalia en los años 90.

Ayer, todos los ojos estaban puestos en el estreno de Donald Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas, a la que había llegado a calificar como «un club de personas que se reúnen, conversan y lo pasan bien». No eludió el tema de la inmigración y dejó claras sus prioridades: «EE UU es un país con compasión. Hemos gastado miles de millones de dólares para colaborar con la llegada de refugiados sirios a Europa. Por el coste de aceptar un refugiado en Estados Unidos podemos acomodar a diez en Europa», dijo Trump.