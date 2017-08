«Se me hace raro que me dediquen retrospectivas» vicens gimenez A veces le cuesta creer que es ella quien ha rodado todas esas películas rodeada de estrellas internacionales. «Me parece un milagro» GUILLERMO ELEJABEITIA Miércoles, 23 agosto 2017, 00:03

Treinta años de carrera, una docena de largometrajes de proyección internacional y pocos pelos en la lengua. Isabel Coixet echa pestes del independentismo, lo que le ha valido un par de exabruptos, en Twitter y en la calle. Ella sigue hablando, con voz suave, pero alto y claro.

- ¿Le está diciendo a Cataluña las 'Cosas que nunca te dije'?

- Llevo muchos años diciéndolas siempre que alguien me pregunta y a veces incluso cuando no me preguntan. Las cosas van por un camino que no me parece bien y creo que debo decirlo. Cuando suceden cosas como lo que ha pasado en las Ramblas te das cuenta de qué es lo importante.

- Saque la bola de cristal, ¿qué cree que va a pasar?

- No tengo ni idea. Nadie pensó que veríamos este ambiente y este lenguaje. Cuando oigo a los políticos decir que estamos sojuzgados me enfada. He viajado mucho, he visto gente realmente sojuzgada y los catalanes no lo estamos.

- Yoko Ono apoya el referéndum ¿No tuvo bastante con separar a los Beatles?

- Hay gente que está muy mal informada. Para mí Yoko Ono es la señora que salía en las fotos con John Lennon y una artista conceptual bastante mediocre. Habrá estado cuatro veces en Barcelona... ¡Que opine lo que quiera!

- ¿Cómo sería el mapa de sonidos de Barcelona?

- Ahora sería el silencio. Pero sé que mañana volverá la gente a la Boquería y a comprar flores en los puestos de las Ramblas. El único arma que tenemos contra el terror es pasarlo bien, demostrar que no nos acojonan.

- Su última película hablaba de civilización y barbarie a través de los personajes de una rica europea y una esquimal. ¿Cuál era cuál?

- La civilizada era la esquimal, sin duda alguna.

- Y quiénes son más bárbaros, ¿los turistas o los turismófobos?

- A ver, yo no les tengo manía a los turistas, pero nunca he entendido el turismo de masas. Ni aquí, ni en Venecia, ni en Nueva York.

- ¿Empoderamiento o discriminación positiva?

- Empoderamiento es una palabra horrorosa. Y si para paliar cientos de años de injusticia hace falta favorecer a las mujeres, bienvenida sea la discriminación positiva, a toneladas. Y ya.

- ¿Cobraron lo mismo a Patricia Clarkson y Ben Kingsley por protagonizar 'Aprendiendo a conducir'?

- Patricia, Ben y yo cobramos exactamente lo mismo, algo simbólico, porque nos apetecía ese proyecto. Pero la realidad es que, en general, las mujeres seguimos cobrando mucho menos por hacer el mismo trabajo o más. Y no solo en el cine, el cine es lo de menos.

- ¿De cría tuvo problemas por ser 'más lista de la cuenta'?

- Sí, y los sigo teniendo.

- ¿Es tan raro que una niña de once años vea películas de Kurosawa?

- Es este desprecio por lo que no se tiene ni idea. Yo no veo 'Gandia Shore', pero me parece que presumir de ser ignorante es patético.

Etiquetas «absurdas»

- ¿Y de qué presume usted?

- De hacer unas paellas buenísimas.

- Ha contado que sufre el síndrome del impostor, ¿eso es algo así como vivir 'Mi vida sin mi'?

- Es creer que estás en un lugar que no te corresponde, pensar que en algún momento vendrá alguien por detrás a despacharte, pero me tranquiliza saber que Martin Scorsese también lo tiene.

- Pues esa impostora lleva dirigidas un montón de películas...

- A veces me parece un milagro.

- La primera fue 'Demasiado viejo para morir joven' y le hizo optar al Goya a la Mejor Dirección Novel en 1989 ¿Aún demasiado joven para el Goya de Honor?

- Que te den algo siempre está bien, y ya si el premio viene con un talón sería la hostia. Pero se me hace raro que me dediquen retrospectivas, pienso: '¡Pero si todavía tengo que hacer muchas cosas!'.

- Ha trabajado mucho en el extranjero, pero no suele acompañarle la coletilla de «nuestra directora más internacional»...

- ¿Ah, no?

- ¿Le alivia o le escuece un poco?

- Todas las etiquetas son un poco absurdas. Está claro que el director de cine más internacional es Pedro Almodóvar, pero, bueno, pues yo seré la segunda o la tercera.

- ¿Tienen pique?

- Me llevo muy bien con él, le estoy muy agradecida; me produjo dos películas y espero que me produzca alguna más.

- Dice que no le gusta asistir a eventos sociales o a recoger premios... ¿Ha pensado enviar a Joaquín Reyes?

- ¡Muchas veces! Y creo que él está esperando su oportunidad.

- Por curiosidad, ¿a qué huelen las cosas que no huelen?

- A aburrimiento.