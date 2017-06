La princesa Grace era altiva y arrogante

Pocas veces pudo la gran pantalla encontrar una belleza con la seductora frialdad y la elegancia aristócrata de Grace Kelly. Como Princesa de Mónaco fue un espectáculo para la vista, siempre perfecta, intachable, el epítome de la clase. Como actriz, la compañía hiperperfecta de Cary Grant o James Stewart. Sin embargo, las apariencias podrían habernos engañado todo este tiempo. Reginald Davis, fotógrafo de estrellas de Hollywood y miembros de la realeza, ha revelado el lado oscuro de Kelly en 'My Lifestyle Photographing Royalty and the Famous', sus memorias.

Ha sido un periodista del periódico británico 'Daily Express' el que ha tenido la feliz idea de preguntarle cuál de todos los personajes que ha fotografiado a lo largo de su extensa carrera le ha desagradado más. Davis no dudó al contestar: "Grace Kelly".