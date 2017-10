Andrea C. ('MyHyV'), pretendienta de Iván, se desnuda en 'Interviú' La joven muestra todos sus encantos y habla sobre su pasado y su paso por el programa de Telecinco LAS PROVINCIAS Lunes, 2 octubre 2017, 14:25

'Interviú' desnuda este lunes en su portada a Andrea C., pretendienta de Iván en el programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. La joven ha decidido mostrar todos sus encantos en la revista y ofrecer una entrevista en la que habla sobre lo dura que ha sido su vida, del abandono de su padre y de la muerte de su madre, unos eventos que la han marcado por completo. Y también de su paso por el programa que presenta Emma García en Telecinco.

La joven granadina, de 23 años y que se gana la vida como camarera de discoteca, ha cambiado de tronista "porque no me gustan los hombres que babean por todas", cuenta a la publicación. "Nunca me había planteado entrar en la tele", confiesa.

Ahora, asegura, quiere conquistar a Iván, con el que espera compensar "el peor verano de mi vida ante la falta de sexo". Andrea dice distinguirse del resto de pretendientas por ser "real" en la vida y "fogosa" en la cama. "Quiero a un hombre romántico y detallista, pero sobre todo quiero sentirme valorada", comenta.