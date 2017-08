EL PLAN DE...Paco Roca El dibujante valenciano vive unas vacaciones de cómic. Concretamente, en el inmueble de Llíria que inspiró la novela gráfica 'La casa' NOELIA CAMACHO Martes, 29 agosto 2017, 00:48

Como durante el año viajo tanto, que cuando llegan vacaciones me gusta obligarme a no hacer nada. Es algo que se agradece», asegura el dibujante valenciano Paco Roca. El ilustrador señala que el mejor plan es el que le brinda el chalet familiar de Llíria, ubicado entre Marines y Olocau y que, para más señas, es el inmueble que inspiró una de sus novelas más celebradas 'La casa'. Es más, en el cómic se puede apreciar como

Roca pasa días y días con su mujer y sus hijas. «Nos 'encerramos' aquí con las niñas. Cuando yo era mas pequeño no me gustaba este sitio, me repateaba. Y ahora, creo que es un lugar muy tranquilo», dice del inmueble. Pese a que disfruta del aire libre y de la propia casa, señala que la zona donde está enclavada ofrece la oportunidad de descubrir un yacimiento íbero. «Es muy interesante, se puede hacer una ruta bonita, en la que hay bastante sombra, entre pinos y algarrobos. Es un sitio muy bueno para pasear», argumenta.

Desvela también que no es mucho de playa y que en verano no suele visitarla. «No somos muy de mar. No nos gusta ni la masificación ni las playas abarrotadas de gente. Aunque sí somos de ir a estos sitios fuera de temporada. Poder pisarlos en invierno es maravilloso. Y viviendo en Valencia es algo que se puede hacer con frecuencia. Hay menos gente», cuenta. Para dentro de unos días, Roca prepara una escapada, también familiar, a Asturias. «Creo que estaremos por la zona de Cabrales», duda, y lo justifica en el hecho de que es su mujer la que organiza todo el viaje.

Aunque, confiesa, esas vacaciones también le servirán para encontrase con una persona cuyo testimonio será clave para el nuevo libro que está escribiendo. «Engañaré a la familia para hacer esa pequeña parada», asegura entre risas.

Lo cierto es que, insiste Roca, durante las vacaciones prefiere no moverse mucho. «Durante el año estoy bastante fuera de casa, siempre viajando», asevera. Así que su plan estival es volver a remontarse a la infancia, aunque, eso sí, siempre acompañado de la familia.