La 'pillada' sexual más embarazosa de Carlos Baute

Carlos Baute Telecinco 'All you need is love... o no' LAS PROVINCIAS Martes, 18 julio 2017

Carlos Baute fue invitado a 'All you need is love... o no'. Allí, el cantante hizo a Risto Mejide algunas de sus confesiones más íntimas. Entre ellas, habló del momento más embarazoso de su vida.

El venezolano no dudó al responder y desveló que su madre le pilló menteniendo relaciones sexuales con una mujer. "Una vez mi madre me pilló haciendo el amor en su cama, una falta de resperto, por cierto", le contestó entre risas y un poco sonrojado.

El cantante recordó tambien cómo en aquel momento su madre "reclamaba a aquella mujer", incrédula por que hubiera estado en su propia cama. "Fue terrible", terminó añadiendo. Según contó a continuación, él era menor de edad y en Venezuela era difícil buscarse un "huequito de intimidad". "Estar como aquí, en los coches, allí no se puede hacer", dijo.