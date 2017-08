Paula Echevarría responde a la felicitación de cumpleaños de David Bustamante Paula Echevarría y David Bustamante en una imagen de archivo. / DAMIÁN ARIENZA La actriz celebró su 40 aniversario rodeada de familia y amigos, pero sin el cantante LAS PROVINCIAS Miércoles, 9 agosto 2017, 10:50

A pesar de que llevan unos meses separados, David Bustamante no quiso perder la ocasión de felicitar, el pasado 7 de agosto, a Paula Echevarría por su 40 cumpleaños. Y lo hizo publicando una foto en su cuenta de Instagram en la que escribió: "Hoy es el cumpleaños de @pau_eche! La mujer que me ha dado lo más importante de mi vida, mi hija! Y con la que he compartido 12 años de mi vida... Por eso y por más, te deseo que seas muy feliz! FELICIDADES!"

Hoy es el cumpleaños de @pau_eche! La mujer que me ha dado lo más importante de mi vida, mi hija! Y con la que he compartido 12 años de mi vida... Por eso y por más, te deseo que seas muy feliz! FELICIDADES!😘😘😘 Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 12:49 PDT

La contestación de la actriz no se ha hecho esperar. "A ver si un día de estos me adelantas, un besín", reza literalmente el mensaje que ha comentado en la fotografía.