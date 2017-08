Paula Echevarría cumple 40 años lejos de David Bustamante La actriz Paula Echevarría en una imagen de archivo. / Efe | Vídeo: Europa Press El cantante ha querido felicitar a la actriz a través de las redes sociales EUROPA PRESS y LAS PROVINCIAS Lunes, 7 agosto 2017, 13:38

Hoy 7 de agosto, Paula Echevarría cumple nada más y nada menos que 40 años. Quién lo diría. Las fotos compartidas por la actriz y su ritmo de vida bien podrían aparentar 15 años menos, pero lo cierto es que la intérprete ha llegado a la cuarentena cambiando de década a la vez que de vida.

Hoy es el cumpleaños de @pau_eche! La mujer que me ha dado lo más importante de mi vida, mi hija! Y con la que he compartido 12 años de mi vida... Por eso y por más, te deseo que seas muy feliz! FELICIDADES!😘😘😘 Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 12:49 PDT

Aunque Paula ya no está con Bustamante, el cantante no ha dudado en felicitarla a través de su cuenta de Instagram: "Hoy es el cumpleaños de @pau_eche! La mujer que me ha dado lo más importante de mi vida, mi hija! Y con la que he compartido 12 años de mi vida... Por eso y por más, te deseo que seas muy feliz! FELICIDADES!", ha escrito.