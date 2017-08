Paris no está en Francia Paris Hilton marcará mañana el ritmo por última vez este verano en la sala Amnesia de Ibiza. / amnesia La millonaria se despide mañana de Ibiza como dj, pero amenaza con regresar pronto para abrir un hotel ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 26 agosto 2017, 02:14

Los que no hemos tenido la suerte o la desgracia de asistir a una de las sesiones de Paris Hilton como Dj en la discoteca Amnesia de Ibiza nos tenemos que conformar con las imágenes que nos llegan de su espectáculo 'Foam & Diamonds'... En ellas vemos a Paris dándolo todo, disfrazada de gatita, de unicornio o de camarera de 'dinner' de los 50, con sus enormes gafas de sol en forma de corazón y toda la chatarrería del 'bling-bling' imaginable, mientras hordas de seguidores se bañan en el mar de espuma que escupe un gigantesco cañón y agitan en el aire una especie de espada láser o más bien estaca láser fluorescente en la que puede leerse 'Paris Hilton, Paris Hilton'... Esta claro que algo así no se puede explicar. Eso hay que vivirlo.

Paris pincha los domingos. Quizá porque los otros seis días de la semana descansa. Y mañana será su última actuación de la temporada estival en las Pitiusas. Estarán con ella algunos de sus amigos cantantes, pero no ha dado nombres porque quiere que sea una sorpresa. Solo adelanta que va a ser todo muy especial. Especial es su adjetivo favorito. Ibiza es especial, Amnesia es especial, tú eres especial, yo soy especial... El caso es que ella echa la persiana y se va con la música a otra parte. Porque Hilton pincha (y corta) en todo el planeta. En eso ha salido a su invasiva familia hotelera. «El próximo mes será una locura, tengo los cierres de los clubs que dirijo por todo el mundo y debo asistir a eventos como el festival Burning Man, a finales de agosto, o la Fashion Week. Voy a estar viajando continuamente», ha declarado la millonaria al 'Periódico de Ibiza'.

Tanto estrés se debe a que Paris está focalizada en su faceta como mujer de negocios. A lo de hacerse la tonta ya le ha sacado bastante rentabilidad, por lo visto. Ahora le toca vender que se puede tener el cuerpo de Barbie y el cerebro de Bill Gates. Su proyecto más inmediato es crear una cadena hotelera a su nombre, los Paris Boutique Hotel. Ibiza entra dentro de sus planes de expansión. De hecho, ya está mirando terrenos y propiedades en la isla para levantar ahí un edificio futurista. Como los hoteles Paris se extiendan tanto como los Hilton, al final la gente va a confundir la torre Eiffel con un resort y la capital del Sena con la marca de una multinacional del alojamiento de alto standing.

«Nada me ha sido dado»

A medio plazo, la Dj también desea ser madre. Y dice que cuando nazcan sus hijos quiere estar cerca... No como en el chiste de Gila: «Cuando yo nací, mi madre no estaba en casa». Ella se ha propuesto estar en casa y al lado de su familia. «Por eso -aclara- mis hijos nacerán en Nueva York o Los Ángeles», como si entre ambas ciudades no hubiera 4.500 kilómetros de distancia... La buena noticia es que, después de dar muchos tumbos sentimentales (el penúltimo, con un modelo español veinteañero), Paris ha encontrado al padre de sus hijos. «Es el definitivo, lo tengo clarísimo. Chris es perfecto para mí».

Chris Zylka tiene 32 años, solo cuatro menos que su novia, y es actor. Interpreta a Flash en 'Spiderman'. «Somos almas gemelas», asegura. Gemelas 'ma non troppo' porque él antes de brillar en la gran pantalla llegó a vivir en la indigencia y ella... No. Pero a Paris no le gusta que le recuerden que es rica. «Soy una empresaria responsable. Trabajo muy duro. Soy humilde. Nada me ha sido dado», insiste. Su modelo a seguir desde niña era Lady Di (quién lo diría). Sin embargo, siente que ese sueño se lo arruinó 'Night in Paris', un vídeo porno difundido por su ex novio Rick Salomon. Recuperada del trauma, Hilton sigue pasándolo en grande, aunque ella considere (y quizá tenga razón) que todo en esta vida es trabajo. Cómo serán de cautivadoras sus sesiones del Amnesia, que Neymar asistió a una... Y poco después decidió mudarse a París.