Pamela Anderson protesta contra el cautiverio de animales en Francia Pamela Anderson protesta contra Marineland. / AFP La actriz y modelo se manifestó frente al parque acuático Marineland, en el municipio francés de Antibes COLPISA / AFP París Martes, 22 agosto 2017, 17:28

La actriz y modelo Pamela Anderson, conocida por su papel en la televisiva serie 'Los vigilantes de la playa', se manifestó este martes en contra del cautiverio de animales frente a un parque acuático en el sureste de Francia.

La estrella estadounidense, nacida en Canadá, protestó frente al parque acuático Marineland (en Antibes); y lo hizo sosteniendo una pequeña pancarta que rezaba: "El cautiverio mata". Ese lema estaba acompañado con el logo de la asociación PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), de la que es miembro desde hace 25 años.

Anderson, conocida por su activismo a favor de los derechos animales, afirmó ante varios periodistas que espera que la gente "deje de ir a este tipos de parques, ya sea el de Marineland en Francia o el de Sea World en Estados Unidos".

La intérprete, que portaba un vestido veraniego de cuadros blanco y negro y gafas de sol oscuras, estimó que "es mejor ver a los animales en su hábitat natural". "Defiendo esta causa en todo el mundo", añadió la actriz de 50 años. "Ahora que vivo en Francia quiero seguir activa en el país en el que resido", apuntó.

Anderson, que asegura trabajar estrechamente con la actriz francesa Brigitte Bardot al ser también activista de la causa animal, protestó hace poco en contra de las corridas de toros durante la feria de Nîmes y en contra de los circos con animales en Luc-en-Provence, en el sur de Francia.