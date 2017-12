Pablo López no reniega de sus orígenes en el metro Pablo López. / j. l. tabuena López echa la vista atrás y recuerda el periodo en que trabajaba de camarero en Londres Lunes, 18 diciembre 2017, 07:40

De lo que más orgulloso se siente Pablo López no es de vender miles de discos, de llenar estadios o de participar como 'coach' en el programa de televisión 'La Voz'. Lo que de verdad emociona al cantante malagueño es hacer canciones y pulir cada una de sus composiciones hasta la extenuación. «A veces me obsesiono», reconoce López, que publica su tercer álbum de estudio, 'Camino, fuego y libertad' (Universal), que él mismo define como el disco que quería hacer. «No me he quedado con nada fuera, esto es todo lo que soy como músico. Ha sido como ir a la playa y desnudarme», cuenta.

Para explicar su éxito, López echa la vista atrás y recuerda el periodo en que trabajaba de camarero en Londres y en sus ratos libres se iba al metro a tocar. «Comíamos hamburguesas todos los días y el viernes ya no nos llegaba. Había que buscarse la vida», asevera. Su repertorio de entonces eran los Beatles y Elton John, y había días que se volvía a casa con la gorra casi vacía. Pero aquella experiencia le sirvió muchísimo. «Yo respeto la música igual que cuando cantaba en el metro».