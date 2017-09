Tu olfato y tu gusto cambia cuando tienes pareja

Lo quieras o no siempre cambias cuando tienes pareja más o menos estable, aunque no en el sentido que uno suele pensar. No son pocos lo estudios que sugieren que con el tiempo las parejas románticas acaban pareciéndose entre sí. Lo explican porque con el tiempo se usan hasta los mismos músculos de la cara para hacer mímicas inconscientes que imitamos del otro. Algo parecido ocurre en la mesa y con los sabores y gustos de la comida.

En una investigación con 100 parejas de Alemania y Polonia se sugiere que desarrollan gustos por comidas similares a medida que pasan mayor tiempo juntos. El estudio incluyó desde parejas que solo llevaban saliendo tres meses hasta otras que tenían una convivencia de 45 años, a los que le dieron a oler esencias de eucalipto, carne ahumada o piel. Y luego a probar una serie de sabores, entre ellos, algo dulce, algo salado, algo amargo y el umami. (Más información en Mujerhoy.com).