El desnudo integral de Nagore Robles La colaboradora de Telecinco sorprende a sus seguidores en las redes sociales quitándose la ropa LAS PROVINCIAS Lunes, 10 julio 2017, 13:37

Nagore Robles, que saltó a la fama tras participar en 'Gran Hermano 11', se ha desnudado en Instagram. La colaboradora de Telecinco ha sorprendido a todos sus seguidores en las redes sociales con una instantánea en la que no lleva nada de ropa.

"Llevo tiempo queriendo quitarme todo lo que he ido recogiendo en el camino y no era mío; o ya no me pertenece", ha escrito la joven junto a la imagen, en la que aparece sentada en el retrete de un baño y tapándose el pecho con los brazos.