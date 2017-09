Tres décadas con Hannibal Laguna El diseñador afincado en Alicante exhibe lo más destacado de su carrera GLORIA SALGADO Martes, 19 septiembre 2017, 01:24

Hannibal Laguna fue uno de los protagonistas de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM). La jornada que comenzó con el homenaje a una década de The 2nd Skin Co y terminó con el repaso a los 30 años de Hannibal Laguna. El modista, respaldado por sus fieles clientas, ha sacado a la palestra todas las flores que tenía guardadas en la recamara -una de ellas realizada a semejanza de la que creó con 9 años en el colegio y que su madre tenía guardada como oro en paño-. «Es un privilegio abrir una ventana al futuro desde un pasado rico en ideas», dijo un Laguna menos barroco de lo habitual. El diseñador, que no da puntada sin hilo, aprovechó para presentar su línea de perfumes: seis fragancias inspiradas en las históricas pasarelas de la casa. Desde luego, la 66 edición de la MBFWM deja un aroma embriagador.

The 2nd Skin Co. abrió la última jornada de los diseñadores consagrados de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid con una colección de alfombra roja que reúne, con motivo del décimo aniversario de la marca, los tejidos, patrones, siluetas y colores que han caracterizado a la firma durante su trayectoria. Una colección de feminidad sin caducidad en la que revisitan las siluetas de los años 50, con la mirada puesta en Balenciaga y Dior. Clásicos renovados en una gama de colores que van desde el negro al lima pasando por el azul celeste.

Aunque no llega a la década, Alvarno da por terminado un ciclo y da la bienvenida a otro registro más ligero, con volúmenes más despegados. El movimiento se expresa en bandas viveadas con contrastes de color, que se despegan del cuerpo y rompen la geometría, adivinándose flores escondidas. Un juego de efectos ópticos en sedas fluidas, gasas y satén en doble cara bicolor. Drapeados sutiles en vestidos y estructurados en faldas juegan con la precisión en los cortes y la asimetría de las siluetas en las que el blanco y el negro se mezclan con austeridad con azul, verde mar y naranja.

Después de cuatro premios a la mejor colección de MBFWM, Duyos, la firma que más galardones aglutina, sigue dándolo todo en cada colección. ‘Deseo’, nombre de su preciosa e íntima propuesta para la primavera-verano 2018, está bañada en amarillo, fucsia y verde para trasmitir más sentimientos que conceptos. Un estado ideal que plasma en maravillosos degradados de lentejuelas, tartán escocés confeccionado con perlas y múltiples piezas veladas en un escondite tan romántico como delicado al que dieron vida modelos profesionales y jóvenes sin experiencia a las que quiso dar una oportunidad. Las bonitas joyas han sido creadas por la marca menorquina marybola pensando en cada conjunto.

Delicadeza que ha llevado a un plano más discreto, aunque con carácter, Jorge Vázquez. El modista de las ‘niñas bien’ se traslada a la campiña francesa más lujosa para vestir a una mujer joven, romántica, onírica y fuerte. En el desfile, en el que estuvieron presente varios diseñadores, entre ellos Palomo Spain, hubo un guiño para el extraordinario David Delfín mediante una camiseta con la parabra ‘Forever’ (’Siempre’) adornada con pedrería en cuello y mangas. Entre vestidos muy femeninos enriquecidos con bordados y aplicaciones de cristal y lentejuelas ha llamado la atención la que será su nueva sudadera estrella -todas sus colecciones tienen una- con el nombre ‘George’.