Muere la modelo valenciana Celia Fuentes Instagram La instagramer de 27 años ha fallecido en su casa de Madrid, pero no han trascendido las causas LAS PROVINCIAS Miércoles, 20 septiembre 2017, 17:19

La modelo valenciana Celia Fuentes apareció muerta en su casa de Madrid el martes por la noche, pero de momento no se conocen las causas exactas de su fallecimiento. Su amigo, el influencer Aless Guibaja ha hablado con ABC y ha reconocido que, según recoge cantabriadmoda.com, "Celia sufría depresiones, pero de momento no sabemos exactamente de qué ha muerto". "Ha sido un palo muy grande. Nadie se lo esperaba", ha dicho conmocionado, asegurando también que la familia no ha querido realizar ningún tipo de declaración.

A quién le gusta dormir la siesta más que a mi? ☝🏼☝🏼☝🏼☝🏼 📸: @danphto Una publicación compartida de Celia Fuentes (@celfc) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 8:55 PDT

La modelo, que tenía 27 años y que saltó a la fama tras su paso por el programa ‘Quiero Ser’ que Sara Carbonero presentaba en Divinity, colgó su última foto justo ayer martes en Instagram, donde tiene más de 250.000 seguidores. Con ropa cómoda y tumbada sobre una cama se preguntaba si había alguien a quien le gustara más echar la siesta que a ella. Horas después de esa foto, sus fans comenzaron a escribir sus condolencias sin creer lo que había ocurrido.

