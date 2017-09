Las gemelas Iglesias ensayan como 'top models'

A Julio Iglesias le toca revivir la experiencia de ver cómo sus hijas se convierten en seductoras adolescentes, la misma que a principios de los ochenta le impactó tanto en la piel de Chábeli que le salió aquella ñoñería de canción titulada 'De niña a mujer'. Esta vez, ha preferido celebrar la conversión de las gemelas que tiene con su segunda esposa, la ex maniquí holandesa Miranda Rijnsburger, en unas estilizadísimas jovencitas, encomendando la supervisión de sus incipientes carreras como 'top models' a su 'tour manager', Raluca Bogdan. Si por su hijo Enrique no quiso mover un dedo, con Cristina y Victoria se ha dado prisa. Tanto es así que fue el primero, este verano, en jalear a los internautas a que siguieran a las gemelas en sus respectivas cuentas de Instagram, recién inauguradas tras cumplir dieciséis años. Julio José, el otro hijo que el autor de 'Hey!' tuvo con Isabel Preysler, se unía enseguida a la puesta de largo presentándolas al mundo como las próximas 'top models'. Hechuras y padrinos, desde luego, no les faltan. Y ante la improbabilidad de que decidan llevar una vida anónima o desempeñar profesiones intelectuales, padre y hermanastro no han dudado en promocionarlas. Y con éxito. Entre ambas suman ya 100.000 seguidores. Encantadas con el apoyo familiar, Victoria y Cristina, que viven con sus padres y sus tres hermanos entre Punta Cana, Miami y Marbella, aprovechan el escaparate para posar en biquini, compartir su pasión por la hípica, poner morritos y hacer campaña por la adopción de perros.