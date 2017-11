Diseñadores valencianos desvelan cuáles son sus prendas imprescindibles este otoño-invierno

El toque ochentero y el cuero son la mezcla perfecta para Miguel Vizcaíno, pero siempre "jugando con los volúmenes y los detalles como las cremalleras". Según el diseñador, los cuadros también son una tendencia muy llamativa de esta temporada, así como un buen botín de piel y dejar a la vista los calcetines para completar nuestro look. Las sneakers y el look deportivo son la apuesta fuerte, según Vizcaíno, de las grandes firmas. Su imprescindible de armario es "una buena prenda de abrigo, un básico extra largo, fácil de combinar, en color negro, gris oscuro... que tenga un punto de prenda de sastrería, clásica y funcional, pero con algo de diseño en algún detalle que la haga diferente al resto".

Quien también apuesta por el look más sport es el estilista y experto en moda masculina Alfredo Esteve, que destaca la sudadera como la prenda más 'in' para este otoño-invierno. "Si hace unos años tuvimos la revolución del denim, en esta ocasión tenemos la de las sudaderas. Todas las grandes marcas a nivel mundial apuestan por ellas en sus colecciones, eso sí, modernizadas", asegura. En su armario nunca falla un chaquetón azul marino de paño cruzado. "El de toda la vida", dice. "Ya pasaron de moda el nylon y los brillos". Según Esteve, este tipo de chaquetas siempre le acompañan en sus viajes y reuniones de negocios porque "son el complemento perfecto".

Debemos tener una falda de tul en el armario esta temporada. Según Bárbara Torrijos esta prenda "complementa todas las horas del día, desde la mañana con un look casual y combinada con prendas de punto y botín, hasta por la noche con terciopelos y un bonito zapato de salón". Además, una mujer siempre debe tener, según la diseñadora, un bonito abrigo o complemento de pelo como una estola para aportar calidez y textura a un look. Eso sí, en colores cálidos como los crudos y los camel.

El diseñador Alejandro Resta lo tiene claro: la tendencia para estos meses de invierno son las blusas oversize con grandes mangas y lazadas al cuello. "Son holgadas, confortables, pueden completar cualquier look e integrarse a la perfección en todos los estilos", cuenta. De hecho, asegura, "la tendencia oversize se ha convertido en la reina indiscutible de la calle, tal vez por sus reminiscencias a las décadas de los 80's y los 90's". Imprescindible para conseguir un look perfecto: unos pantalones pitillo.

Hortensia Maeso coincide con Alejandro Resta en apostar por las mangas con volumen, algo que triunfó en las pasarelas y que ya es una realidad en la calle. En blusas, chaquetas... Los guiños a la moda ochentera no deben faltar en nuestro armario, confiesa. Y si, además, estas mangas abullonadas y hombros voluptuosos se combinan en chaquetas de corte torero muchísimo mejor. No pueden faltar en el armario las minifaldas y los pantalones de talle alto, "marcando cintura y reforzando la silueta", así como una camiseta básica de canalé fino de lúrex.

Según Miquel Suay la sastrería ha vuelto con fuerza y una de las prendas que más están marcando tendencia dentro de la moda masculina es la clásica americana cruzada de doble botonadura para conseguir un ajuste 'slim' que ciña la figura. El diseñador la combina con un tejido técnico de acabado deportivo y una gran apuesta por el color azul Klein. La prenda que nunca debe faltar en el armario masculino este invierno, dice, es la gabardina cruzada (un must esta temporada) y el chaleco, una prenda que "te permite mantener la temperatura corporal y a la vez no cubrir la silueta de forma excesiva, por lo que no desvirtúa tu forma corporal".