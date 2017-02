Moisés Nieto diseña la primera sudadera con pilas recicladas

Moda y medioambiente conviven en este proyecto que el diseñador jienense Moisés Nieto ha desarrollado para Energizer. Valiéndose de la primera pila del mundo hecha con baterías recicladas, bautizada como EcoAdvanced y que ha tardado una década en ver la luz, el diseñador ha puesto una vez más su arte al servicio de la sostenibilidad.

Con un corte futurista, la sudadera está fabricada en neopreno negro e integra un dispositivo LED alimentado por cuatro baterías Eco Advanced de Energizer, que, al ritmo del sonido, de la música o de la conversación, iluminan una inscripción con el mensaje 'No Eco-Drama' y que se inspira en las sudaderas de Moisés 'Melo-Drama', pero en versión sostenible. Algunas de las preguntas que puede hacerse el consumidor es cómo lavar la prenda y la duración de la iluminación: el dispositivo LED se desmonta para la limpieza y las pilas, una vez se consumen, pueden ser sustituidas por otras recicladas.

Moisés Nieto, ganador del premio a la mejor colección en EGO en 2012 y del concurso Who´s On Next el año pasado, fue el primer modista en subir el reciclaje a la pasarela en 2015, en MfShow. Ahora, ha querido contribuir a este hito en investigación y desarrollo, haciéndoselo tangible al público: ”No quiero dramas de ningún tipo, pero mucho menos ecológicos. Estoy feliz de ayudar desde lo mío, que es la moda, con el diseño de la primera sudadera de cuarta generación alimentada por las pilas Eco Advanced y con la que contribuiremos, no sólo a ir a la última, sino a cuidar del medio ambiente y a reforestar los Parques Naturales”.

La sudadera podrá adquirirse en la tienda online de Moisés Nieto ( www.moisesnieto.com/store) a un precio de 150 euros que irán destinados, íntegramente, a la financiación del proyecto para la reforestación de los Parques Naturales en España financiado por Energizer desde 2016 y desarrollado el colaboración de la Fundación Vida Sostenible. Pero date prisa, porque tan solo saldrán a la venta 15 unidades.