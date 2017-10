Mickey Rourke, irreconocible tras una nueva cirugía El actor Mickey Rourke en una imagen de archivo. / AFP El actor no esconde sus intervenciones estéticas y comparte con sus seguidores en las redes sociales los momentos del postoperatorio LAS PROVINCIAS Domingo, 15 octubre 2017, 17:22

Mickey Rourke no esconde sus intervenciones de cirugía estética y la última, en la nariz, la ha querido compartir con sus seguidores en las redes sociales.

El actor, que se muestra irreconocible, aparece en una imagen junto a su cirujano y en una camilla en la que aún se pueden ver los goteros.

Moments after "" nose surgery with Dr. Dhir. Now i am ""pretty again ":(lol)...one more to go😏 ""I don't know what day it is don't even realize operation is over. Una publicación compartida de MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_) el 8 de Oct de 2017 a la(s) 2:28 PDT

"Momentos después de la operación de nariz con el doctor Dhir. Ahora soy guapo otra vez. Lol. Y todavía me queda una. No sé qué día es ni siquiera me he dado cuenta de que la operación ha terminado", ha escrito el intérprete junto a la instantánea.

El icono sexual a finales de la década de los ochenta abandonó la interpretación para dedicarse al boxeo, tras lo que empezaron sus operaciones de cirugía estética. Su nariz, concretamente, ya tiene seis intervenciones.