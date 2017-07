La tía de Messi destapa problemas familiares y estalla tras no ser invitada a la boda EFE /Infama Susana Messi, hermana del padre del futbolista, culpa del distanciamiento familiar a la madre del astro argentino LAS PROVINCIAS Martes, 4 julio 2017, 16:06

Dolida. Así es como Susana Messi se siente después de que su sobrino, Leo Messi, no le invitara a su boda con Antonella Rocuzzo. Según su testimonio, por la mala relación que mantiene desde hace tiempo con Celia María Cuccitini, madre del deportista, a quien acusa de "separar la familia".

La tía del futbolista ha desnudado ante las cámaras de 'Infama' (programa de América TV) una interna disputa familiar hasta ahora desconocida. "Me da mucha pena porque yo fui a verlo antes de que se vaya a Barcelona y la madre no me abrió la puerta. Me echó y yo no le había hecho nada. Soy muy católica y si él supiera que no disfrutó del abuelo que tenía. Era un abuelo maravilloso, con una gran calidad de persona. Me dijeron que Jorge está muy desmejorado y yo estoy muy mal también. Nunca voy a tener relación con Leo y con Sol (hermana del futbolista), son muy crueles todos y yo no me merezco esto. No sé si perdonaría a Jorge y a su mujer. No invitó a nadie de mi familia", ha contado Susana. "Vos vas al barrio donde ella vive y no la quiere nadie. Me dicen todos que mi sobrino está muy desmejorado y con problemas de salud. Está muy flaquito. Me hubiera gustado ir al casamiento pero yo estoy arriba de esas cosas. No invitó a nadie. Manda todo ella y hace un montón que no veo a Jorge ni a Lionel", prosigue.

Además, Susana recordó uno de los últimos intentos que hizo para tener contacto con su sobrino, cuando Leo tenía apenas doce años. "Un día antes que Lionel se fuera a España fui a verlo y no me abrieron la puerta. No conozco a Thiago ni a Mateo, pero me gustaría conocerlos, porque van a llevar mi apellido", cuenta.

Tras escuchar estas palabras, María Sol Messi, hermana del jugador, se comunicó a través de WhatsApp con Pía Shaw, conductora del programa, para tildar a su tía de "mentirosa".