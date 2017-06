María Jiménez explica su cambio radical La cantante ha visitado el programa de Toñi Moreno donde ha hablado de su cáncer de mama y de la muerte de Pepe Sancho LAS PROVINCIAS Lunes, 12 junio 2017, 16:21

María Jiménez ha visitado 'Viva la vida', programa que presenta Toñi Moreno en Telecinco, tras dos años alejada de las cámaras. Y lo ha hecho muy cambiada físicamente.

La cantante ha hablado de su cáncer de mama, que le fue detectado hace cinco años y del que ya está recuperada, y al que se debe su impactante cambio físico: "Estoy muy gorda, peso 83 kilos. Me he puesto 30 encima", comentaba.

"Me operaron de un cáncer de mama, luego de la garganta, luego me rompí el peroné, dejé de fumar y me entró mucha hambre. He pasado un tiempo pachuchilla, pero ya estoy mejor", ha confesado emocionada.

La artista también ha desvelado que le comunicaron que padecía cáncer de mama y a los tres días se enteró de la muerte de Pepe Sancho: "De entrada me entero de que tengo cáncer de mama y a los tres días muere Pepe Sancho. Lo que más me preocupaba era darle la noticia a Alejandro", ha desvelado la cantante que confiesa que acabó diciéndoselo a su hijo "a bocajarro" para no derrumbarse. Y se ha emocionado recordándolo, sin poder evitar las lágrimas. "Lo siento", ha repetido a la presentadora. "Así es mi vida, aguantando siempre el dolor".

Por último, Toñi Moreno le ha preguntado si había perdonado a Pepe Sancho: "Se murió el perro se acabó la rabia", le ha dicho. "Eso es feo", le contestaba la presentadora. "¿Qué va a ser feo? Me ha dado una vida de muerte", decía la cantante con el temperamento que le caracteriza.