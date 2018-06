María Isabel 'Antes muerta que sencilla' se apunta a la estética Kardashian María Isabel en Instagram. / Instagram Han pasado 14 años desde que la joven ganó Eurovisión Junior 2004 LAS PROVINCIAS Domingo, 10 junio 2018, 20:07

Muchos la recuerdan como aquella pizpireta niña que ganó Eurovisión Junior 2004 cantando 'Antes muerta que sencilla', pero han pasado 14 años de aquello y María Isabel ha pegado un cambio radical.

Su look ha evolucionado al más puro estilo Kardashian y suele colgar imágenes en su cuenta de Instagram en las que recuerda a las famosas hermanas, tanto por el estilo como por las poses.

María Isabel, además de 'Antes muerta que sencilla', dejó otro tema de su infancia que se convirtió en un clásico en muchas fiestas, sobre todo en verbenas, bodas y comuniones, 'No me toques las palmas que me conozco'.

La propia cantante ha contado en sus redes sociales que ha firmado un contrato discográfico con Fods Records y Acordes Ediciones que la convertirá en dúo de Aaron Blasco.