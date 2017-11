Lady Gaga prepara su boda Lady Gaga, con su futuro esposo. La multifacética artista podría haberse comprometido hace meses con Christian Carino A. LLANO/CORAZÓN Viernes, 3 noviembre 2017, 08:37

En febrero se hacía pública la noticia de que Gaga mantenía una relación con su agente Christian Carino, una noticia que sacaba de nuevo a la luz datos sobre la vida privada de la artista, tras haber roto su compromiso con Taylor Kinney.

Según las informaciones que ha publicado US Weekly, la pareja podría llevar comprometida desde el verano. El hecho de que ninguno de ellos haya desmentido o verificado la noticia, podría estar relacionado con el delicado estado de salud que ha atravesado la cantante en estos últimos meses y que describe en su documental 'Five Foot Two', que ya está disponible en 'Netflix'. (Más información en Mujerhoy.com)