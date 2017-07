Kiko Hernández desvela su problema de salud El colaborador de 'Sálvame' confiesa a una revista lo que le ocurre en una de sus manos LAS PROVINCIAS Jueves, 20 julio 2017, 19:08

Kiko Hernández ha desvelado a la revista 'Diez Minutos' que padece una enfermedad. Aunque está radiante y feliz con la llegada al mundo de sus dos hijas, Jimena y Abril, el colaborador de 'Sálvame' no está atravesando un buen momento de salud.

Según ha contado a la publicación, padece artritis soriásica. "No puedo mover bien la mano derecha, me dan pinchazos y tengo dos dedos casi inmóviles", ha desvelado el tertuliano para confesar que "me da miedo que se me caiga una de mis hijas. Las cojo con la mano izquierda, les doy el biberón con la izquierda y, claro, es más de media hora entre que se lo toma, para, los eructos. Y a veces no puedo terminar porque con la derecha no puedo ni me atrevo".