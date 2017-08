Karina continúa con la guerra contra su exmarido y padre de su hija Juan Miguel, que entró a 'Sábado Deluxe' por teléfono, amenazó con sentarse él a contar cosas si las acusaciones no cesaban CHANCE Madrid Lunes, 14 agosto 2017, 12:16

Karina tiene una guerra abierta con Juan Miguel, y parece ser que viene de largo. El sábado la cantante se sentaba en 'Sábado Deluxe' para añadir más leña al fuego.

Aunque cuando el peluquero se encontraba en Honduras mientras participaba en 'Supervivientes' hubo defensa por parte de la cantante, ella justifica este comportamiento diciendo que le parecía que estuvo divertido en la isla. Lidia Lozano fue una de las colaboradoras que le recriminó este comportamiento aludiendo, además, que cuando la hija de ambos, Rocío, era pequeña, Karina dio una exclusiva a una conocida revista diciendo que la niña podía no ser de Juan Miguel, por lo que queda claro que la cantante comenzó con esta guerra hace más de 20 años en los medios.

Karina se siente dolida con la actitud de su ex marido, ella dice que él no propició una buena relación entre madre e hija, siente que le ha faltado el respeto y echa de menos una palabra agradable hacia su persona. Por su parte, Juan Miguel, que entró al programa por teléfono, alega que nunca le ha quitado a la niña, que con su comportamiento está haciendo daño a su hija Rocío y a su nieto, y que vaya a meterse con otros de sus exmaridos. El peluquero, además, amenazó con sentarse él a contar cosas si las acusaciones no cesaban.

Jorge Javier le preguntó sobre el famoso asunto del joven con toalla que vio Karina en su casa cuando todavía estaba casada con Juan Miguel y Rocío era un bebé. "No le pillé en la cama con otro, solo vi a un chico con toalla anudada en la cintura que bajaba para calentar el biberón a la niña". Karina continuó explicando lo que hizo después: "Cogí a la niña, me fui a la otra casa que teníamos y allí tuve una conversación con él. Me dijo que no me preocupara, que no pasaba nada".

Hay un asunto mucho más grave que hasta ahora no había salido, y Lidia Lozano preguntó a la invitada por el tema. Karina no quiso hablar del tema. Es algo que su abogada le ha aconsejado no tocar. Lidia, entonces, explicó que presuntamente en la Comunidad de Madrid existe un archivo contra el concursante de 'Supervivientes' por malos tratos psicológicos y públicos.

Karina es conocida en los medios por haber tenido varias parejas que, tras romper con ella, han estado con hombres. Otra de ellas, Domingo Torroba, también habló mal de ella, incluso aseguró que le mandó a tratamiento psiquiátrico y que "esa señora destroza a cualquier persona que está con ella".