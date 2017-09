¿Por qué a Kim Kardashian le apasionan los mini biquinis?

No, no podíamos abandonar del todo el verano en estas latitudes sin volver a contemplar la característica silueta de Kim Kardashian enfundada en una de sus piezas icónicas: el microbiquini negro más pequeño de Malibú. No habíamos visto a la reina de los 'realities' posar en la playa desde que tuviera a su segundo hijo y tampoco con su nueva melena casi blanca.

Esta rarísima visita a la playa (a Kim no le gusta demasiado la arena), podría ser una de las útimas que viéramos este año, ya que la más famosa de las Kardashian y su marido, el rapero Kanye West, están a punto de recibir en casa a su tercer hijo, concebido por gestación subrogada. (Más información en Mujerhoy.com)