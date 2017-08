Jesulín de Ubrique, al límite Jesulín de Ubrique durante una corrida en Calahorra (La Rioja). / Justo Rodriguez El diestro, que el pasado sábado tuvo que abandonar en ambulancia la plaza de toros de Lanzahíta (Ávila) tras sufrir un golpe de calor, hace unas impactantes declaraciones a una revista LAS PROVINCIAS Miércoles, 9 agosto 2017, 12:09

Jesulín de Ubrique no está atravesando uno de sus mejores momentos personales. Y es que, el ingreso de su mujer, M.ª José Campanario, en una clínica para tratar sus problemas de fibromialgia han hecho mella en su estado de salud.

Portada '¡Hola!'

El pasado sábado, el diestro tuvo que abandonar en ambulancia la plaza de toros de Lanzahía (Ávila) debido a un golpe de calor: "De repente sentí el cuello y los músculos totalmente rígidos y me asfixiaba... Aun así llegué hasta la enfermería por mi propio pie", ha declarado a la revista '¡Hola!'. "Se me juntó todo. Los nervios, la tensión acumulada y el calor".

Además, el torero ha confesado que los últimos meses no han sido nada fáciles para la familia. "He adelgazado siete kilos. En estos meses me he hecho cargo yo de todo, no he querido pedir ayuda ni delegar en nadie".