Jane Fonda duerme con su vestido de alfombra roja

Es imposible no adorar a Jane Fonda. No solo por su interpretación de Bree Daniels en 'Klute'; su erotismo intrépido en 'Barbarella'; su viaje al Vietnam en guerra para llamar a los soldados estadounidenses a la deserción; sus batallas confesadas contra la bulimia y contra un padre emocionalmente impotente; su chifladura ochentera con el aerobic o su flamante ingreso en el club de los octogenarios, hace un mes, sin arrugarse ante el mundo y con un sentido del humor envidiable y que, afortunadamente, comparte en las redes sociales. Hace poco, la actriz se asomaba a su cuenta de Instagram para colgar una foto de sí misma espléndida, en una alfombra roja, con un sugerente vestido de encaje negro sobre fondo 'nude' que dejaba al aire sus hombros. Unas horas después, saltaba de nuevo a las redes sociales, esta vez, para mofarse de sí misma. Hanoi Jane -como la rebautizaron las tropas estadounidenses que peleaban contra 'Charlie'- aparece preparándose el desayuno en su cocina con la cara lavada... y el mismo vestido negro que lució la noche anterior. Al lado, el siguiente comentario: «Aquí estoy a la mañana siguiente. No pude bajarme la cremallera del vestido, así que tuve que dormir con él puesto. Nunca en mi vida había deseado tener un marido tanto como ahora», remata divertida.

Suma y sigue. Hace apenas unas horas, la mejor 'partenaire' cinematográfica de Robert Redford revelaba que le han extirpardo un cáncer del labio inferior y restaba toda importancia a la intervención: «Oye, el mundo se está cayendo a pedazos, ¡qué es un labio!», soltó al ser preguntada por ello.