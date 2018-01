James Franco: «Si he hecho algo mal, lo arreglaré»

«Si he hecho algo malo, lo arreglaré». El actor James Franco contestó de esta forma durante una entrevista televisiva en 'The Late Show' de Stephen Colbert a las acusaciones de supuestos abusos sexuales realizadas por tres actrices. El intérprete californiano aseguró que apoya las campañas en Hollywood para acabar con los abusos sexuales y calificó de «impreciso» el relato de hechos denunciados por las actrices. Respecto a una de ellas, Ally Sheedy, dijo: «Sólo me lo pasé bien con ella».