Jake Gyllenhaal navega por Gipuzkoa Gyllenhaal, en un descanso del rodaje. / Archivo El actor, que rueda en Urbasa con Joaquin Phoenix su nuevo film, se regaló un día en velero de La Concha a Hondarribia MITXEL EZQUIAGA San sebastián Martes, 4 julio 2017, 15:57

El vaquero de 'Brokeback Mountain' cambió el caballo por el velero. El actor Jake Gyllenhaal se regaló este pasado lunes un discreto día de navegación por el litoral donostiarra, que le sirvió para descansar del rodaje en que trabaja estos días en la zona de Urbasa. Gyllenhaal embarcó en el muelle de San Sebastián y pasó desapercibido para quienes disfrutaban en la bahía. El artista desembarcó a mediodía en Hondarribia y probó las kokotxas en un local de la calle San Pedro. «Nada de fotos», pidió.

El actor se resarció así de una vieja espina. Dos películas suyas fueron protagonistas en el festival de San Sebastián en 2013: 'Prisoners', con un Hugh Jackman que recibió el Premio Donostia ese año, y 'Enemy', pero Gyllenhaal no pudo venir al Zinemaldi. Esta vez lo hizo por unas horas, porque el trabajo le retiene en Navarra. Desde la semana pasada rueda en Urbasa, Andia y Lizarraga el western 'The Sisters Brothers', del director francés Jacques Audiard, con Joaquin Phoenix y John C. Reilly en el reparto.

Es un largo rodaje que comenzó en Almería, pasará después por los Monegros y el Pirineo de Huesca y sigue ahora en Navarra bajo fuertes medidas de seguridad, que impiden el acceso de vehículos y curiosos. En el entorno de Lizarraga se ha montado un decorado que recrea un poblado del estado norteamericano de Oregon del siglo pasado. El filme es el primero que rueda en inglés Audiard (otro viejo conocido del Festival, donde presentó la película 'Un profeta') y se sitúa en la época de la 'fiebre del oro' en Oregon y California. Está basado en una novela de Patrick Dewitt y su título en francés en 'Les fréres Sisters'.

Alojado en Pamplona

El rodaje moviliza a más de 150 personas. El equipo de producción se estableció en Arbizu y Urbasa, pero los actores se alojan en Pamplona, donde se están dejando ver a cuentagotas. Gyllenhaal, que cenó hace unos días en el restaurante Rodero, se mueve por la región en coche para compaginar turismo y trabajo. El rodaje en Navarra termina el 6 de julio, así que la llegada de los sanfermines no afectará a la producción. La película cuenta con la participación de numerosos extras, que fueron 'reclutados' en sesiones celebradas en Pamplona y Alsasua.

Antes de llegar a Navarra la producción provocó también curiosidad en Almería. Allí Phoenix se mostró más reservado, pero Gyllenhaal disfrutó de la ciudad andaluza con incursiones por el casco histórico almeriense. Las estrellas se alojaron en Almería en el hotel Aire.

Jake Gyllenhaal dio el salto al gran público como uno de los protagonistas de 'Brokeback Mountain', junto al malogrado Heath Ledger. Gyllenhaal fue nominado al Oscar por el papel de vaquero que vive una historia homosexual con su compañero de trabajo. Habitual de la prensa del corazón como pareja de las actrices Kirsten Dunst y Reese Witherspoon y de la cantante Taylor Swift, protagonizó también películas como 'Nightcrawler' o 'Animales nocturnos'.

Este pasado lunes, mientras recorría en velero la costa guipuzcoana, disfrutó su intimidad protegido por una gorra, aunque hubo quien le reconoció en los dos puntos. Eso sí: la 'discreción local' le dejó tranquilo. Por la noche regresó a Pamplona.