Jaime Peñafiel: «Me llevé un salero del Palacio del Sha» ALBERTO FERRERAS Acaba de sacarse la espina de sentarse a cenar en el de Buckingham y viene fascinado con las «manos de agricultor» del príncipe Carlos.El periodista más 'royal' se afloja la corbata ICÍAR OCHOA DE OLANO Domingo, 13 agosto 2017, 23:57

Reyes y gatos son bastante ingratos», dice el refranero. ¿Lamenta no haber pasado más tiempo entre el vulgo?

- Sobre todo, los Borbones. Son muy desagradecidos. Mire, yo no soy monárquico, he sido juancarlista. Para mí fue el último rey. El de ahora es jefe del Estado. Punto.

- Nadie diría que antes que cronista 'royal' fue una suerte de Pérez Reverte. ¡Corresponsal en tres guerras nada menos!

- Bueno, eso hay que matizarlo. Yo estaba en una agencia y me mandaron hacer grandes reportajes a la Guerra de los Seis días, la de Vietnam, la argelino-marroquí... Recuerdo que en esa última me dejaron en tierra porque no cabía en el avión de vuelta. Le conté mi drama al general Mizzian y me puso un avión para mí solo.

- No iría al frente con corbata.

- Yo nací con corbata. Es el cordón umbilical que me une a mi madre. Yo salgo del baño con corbata, veo la televisión con corbata y voy al campo con corbata.

- ¿Qué hay en su archivo blindado, ese que mandará prender fuego cuando muera?

- Mi mujer, Carmen, siempre me dice: '¿Por qué no lo quemas ya?'. Pues, cosas que me llegan, cartas, grabaciones... Nunca verán la luz.

- ¿Algún lingote de oro?

- Nooo.

- ¿Alguna cosita que se llevara de recuerdo de algún palacio? Ya me entiende...

- Eso lo tengo en la vitrina, ja, ja.

- ¿De qué se trata?

- Pues, mire, de Persépolis me llevé un salero precioso. El Sha y Farah organizaron una cena con motivo del 2.500 aniversario de la fundación del imperio persa. Acudieron todas las casas reales. Desde 'Las mil y una noches', no se había visto otra cosa igual.

- También estuvo en la coronación napoleónica de Bokassa y hasta comió carne humana...

- Eso se demostró después, y a la larga sería lo que provocó su derrocamiento. Las matanzas de escolares, me refiero.

- Y en alguna que otra cacería con Franco...

-Ojo, a cubrir la información. Yo soy incapaz de matar una mosca.

- ¿Es cierto que en una ocasión Fraga estuvo en un tris de cometer un magnicidio involuntario?

- Eso fue durante una cacería de perdices. O sea, con perdigones. Fraga estaba en un puesto entre Franco y su hija. De pronto, vino una perdiz, unas aves que vuelan de forma irregular. Pues bien, pegó un viraje, él la siguió, disparó y le dió a Carmen. Le dejó el culo como un colador. Fue muy divertido.

- No se ha privado de nada.

- Sólo me quedaba un palacio en el que sentarme a cenar, el de Buckingham, y estuve hace un par meses. Con el príncipe Carlos. ¡Fantástico! Y con esas manos de agricultor...

- Acaba de cumplir 85, la mayoría de edad preceptiva para desvelar secretos de alcoba. ¿Qué princesa, con estado civil casada, le puso ojitos?

- No es de caballeros decir con quién se ha acostado uno.

- ¡Se liaron!

- ... (Silencio).

- Concéntrese y enumere cualidades de la reina Letizia.

- Es una mujer que no ha engañado a nadie. Es coherente con su forma de ser y su fuerte carácter. Ya lo dejó claro con aquel «déjame hablar a mi».

- Otra.

- Ya es suficiente.

- Felipe VI, ¿va bien?

- Ni mucho menos. Es un buen hombre, pero un pobre hombre. La cuenta atrás de la monarquía en este país ha empezado.

- Y España, ¿va?

- No va mal. Tiene el problema de Cataluña, con el que nadie ha sabido lidiar nunca, y que para mí es cuestión de dinero. A mí me preocupa más lo que está por venir...

- ¿A qué se refiere?

- Esto no será una república, será el Frente Popular.

- Con una Máxima Zorreguieta, ¿otro gallo nos cantaría?

- Máxima es la reina consorte que yo habría querido para España. Es máxima en todo, en belleza, sencillez, simpatía... Y lleva las pamelas con mucha gracia. Pero, tenemos lo que tenemos.

- Las Campos, ¿dan la talla como las Kardashian peninsulares?

- Son amigas mías y yo tengo veneración por la amistad.

- En una hipotética reencarnación, ¿se pediría ser Noor de Jordania?

- Noor era tal belleza, tal encanto, tal sencillez... Pero quizá me quede con Farah Diva.

- La última. Su garganta profunda en La Zarzuela, ¿es el jardinero?

- Ja, ja, ja. No, no, es otro nivel.