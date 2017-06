Irene Junquera y Cristian Toro ponen fin a su relación Irene Junquera y Cristian Toro. / EUROPAPRESS La pareja rompe tras cuatro años de noviazgo y con planes de boda LAS PROVINCIAS Lunes, 26 junio 2017, 19:16

La periodista Irene Junquera y el famoso 'viceverso' olímpico Cristian Toro han decidido romper su relación tras cuatro años de noviazgo. Así lo cuenta la revista Corazón de TVE este lunes en exclusiva.

La pareja que no dudaba en plasmar su amor frente a las cámaras ha roto su relación unos meses antes de casarse. De acuerdo con las informaciones publicadas por la citada revista, "Irene Junquera ha confirmado la noticia a su círculo más íntimo y no oculta que no pasa su mejor momento, ya que la decisión de terminar habría sido tomada por Toro".

Los dos famosos no han dudado en mostrar su amor ante las cámaras. Así la periodista y presentadora de "All you need is love... o no" acompañó a su ya exnovio hasta Brasil en los Juegos de Río 2016. Su última aparición tuvo lugar hace apenas unas semanas, en el debut de "Ninja Warrior" en Antena 3.