El hijo de Trump, de caza en Teruel Donald Trum Jr. en Teruel. / Instagram El empresario se ha hospedado en Mora de Rubielos y ha llamado la atención de los vecinos por el gran dispositivo de seguridad que le acompañaba LAS PROVINCIAS Lunes, 9 abril 2018, 16:33

Donald Trump Junior, el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, se encuentra este fin de semana de visita en Teruel junto a un grupo de amigos, como ha mostrado en su cuenta de Instagram. Ha visitado varios municipios de la provincia, se ha hospedado en Mora de Rubielos, en el hotel Trufa Negra, ha degustado la gastronomía típica y también ha aprovechado su estancia para salir a cazar ejemplares de cabra montesa por la comarca del Matarraña, según fuentes locales.

El amplio despliegue de seguridad organizado por la Guardia Civil y, presumiblemente, también por los servicios de seguridad de Estados Unidos, llamó la atención de los vecinos. Al empresario norteamericano, además de por Mora de Rubielos, se le ha podido ver en las localidades de Nogueruelas y Beceite, población que linda con Castellón, disfrutando de los paisajes montañosos que alberga uno de los ecosistemas mejor conservados de Europa.

«Un paisaje y un terreno realmente increíble aquí en España este fin de semana. Muy resistente y único. Espero que todos hayan tenido un gran fin de semana también», escribió Trump Jr., vicepresidente de The Trump Organization en la red social. «Entré en esta casa de campo muy fresca en las Montañas Beceite de España con algunos de mis amigos. Me dijeron que ha estado aquí por siglos... Ya no se construyen cosas como antes se hacía», publicó en otro mensaje. A juzgar por las fotografías y sus comentarios, está encantado con la experiencia en la zona.