El hermano de Ricky Martin, desaparecido

El cantante puertorriqueño Ricky Martin ha anunciado en las redes sociales que no consigue contactar con su hermano tras el paso del huracán 'María' que ha asolado la isla donde nació. «Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con él, no sabemos dónde está», señala el artista en su cuenta de Instagram. «Estoy seguro de que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre», añade, a la vez que anima a sus fans a donar dinero para reparar los daños devastadores causados en el Caribe por el huracán. «Conseguimos la meta y ahora hay que ir a por más, porque hay mucho por hacer».