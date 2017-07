Gran bronca entre Alonso Caparrós y su padre en 'Sábado Deluxe' Telecinco La madre del presentador entró por teléfono en directo: «Tu padre no ha estado en casa porque ha trabajado mucho, pero gracias a eso tú y tu hermano habéis vivido como reyes» LAS PROVINCIAS Lunes, 17 julio 2017, 17:53

El plató de 'Sábado Deluxe' recibió la visita de Andrés Caparrós con el objetivo de que hablara con su hijo, Alonso Caparrós, con el que no guarda ningún tipo de relación desde hace medio año.

"Es muy difícil ser padre cuando tienes un hijo drogadicto", confesó Andrés en un momento de la entrevista, además de hablar de la impotencia que ha sentido en algunas ocasiones, algo que, según contó, le ha llevado a cuestionarse si ha hecho todo lo que estaba en su mano.

Alonso Caparrós, roto por completo: "¡Reacciona, papá! ¡Tú no has sido feliz en tu vida!" > https://t.co/xZ1S4BXX4mpic.twitter.com/ePSEoha53a — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) 16 de julio de 2017

Alonso, que se encontraba en una sala contigua quiso salir y hablar con su padre en directo; una conversación que se llenó de reproches. "Mamá lleva 20 años medicándose por tu culpa" o "a ti esta profesión (la de periodista) te ha hecho mucho daño, te has perdido a tus hijos por perseguir el éxito, el aplauso", fueron sólo algunos de los 'dardos' que le lanzó a su padre.

Tras la fuerte discusión, entró por teléfono Julia, la madre de Alonso: "He estado convenciendo a tu padre durante días para que fuese ahí a hablar contigo, pero desde luego no para que le humilles y le trates de esa manera", le recriminó además de decirle que estaba muy equivocado: "Tu padre no ha estado en casa porque ha trabajado mucho, pero gracias a eso tú y tu hermano habéis vivido como reyes".