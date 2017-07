Froilán se queda en España Froilán, en sus vacaciones del año pasado en Mallorca. / r. c. El sobrino mayor de los Reyes estudiará en una universidad privada de Madrid P. MUÑOZ Jueves, 6 julio 2017, 09:19

Quería quedarse en España y lo ha conseguido. Froilán, el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, que este mes cumplirá ya 19 años, estudiará finalmente en una elitista universidad privada de Madrid (cada curso completo sale por 20.000 euros) y no tendrá que regresar al internado militar de Washington en el que ha permanecido los dos últimos años. El sobrino de Felipe VI y nieto de Juan Carlos I cursará Administración y Dirección de Empresas (ADE) en el CIS The College for International Studies, en pleno barrio de Salamanca, lo que le permitirá pasar más tiempo con su pareja y sus amigos, y disfrutar de su gran afición: las corridas de toros.

El joven había pedido a sus padres que le dejaran quedarse en España si sacaba el curso en Estados Unidos con buenas notas, como así ha sido. Ellos eran más proclives a mantenerle alejado del foco mediático, pero finalmente han tenido que ceder. Froilán, del que siempre se ha dicho que es el nieto favorito del Rey emérito, se encuentra precisamente estos días en Ibiza junto a la que la prensa rosa apunta que es su nueva pareja, Mar Torres-Fontes, hija y nieta de una de las mayores fortunas de España. Se trata de la familia propietaria de El Pozo (Grupo Fuertes), cuyo abuelo, Tomás Fuertes Fernández, dirige esta empresa murciana de alimentación y ocupa el puesto 42 del ranking de los más adinerados del país, con 900 millones de euros.