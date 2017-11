Las frases emblemáticas de Chiquito de la Calzada Chiquito de la Calzada, como Brácula. Fallecido este madrugada en su Málaga natal, se hizo famoso por invenciones léxicas, muletillas y célebres frases que intercalaba en sus chistes EFE Madrid Sábado, 11 noviembre 2017, 11:07

El humorista Chiquito de la Calzada, fallecido este madrugada en su Málaga natal, se hizo famoso por invenciones léxicas, muletillas y célebres frases que intercalaba en sus chistes entonadas en un peculiar dialecto que lo llevó a ser una de las figuras públicas más imitadas durante años.

Su forma de gesticular y caminar y su peculiar dialecto, que le dieron la popularidad que nunca logró como cantaor -llegó a quejarse de que algunos imitadores habían explotado su personaje "para saltar a la fama"- surgieron porque, según él mismo relató, era una persona "muy nerviosa".

"Cuando salgo al escenario me convierto en un robot y me sale solo", señalaba en alusión al movimiento de brazos y piernas que popularizó. Chiquito, que se definía "un laboratorio del arte", explicaba que el humor lo era todo para él: "No sólo es contar chistes, es mi vida".

A continuación figuran algunas de las expresiones emblemáticas en la carrera de Chiquito de la Calzada:

- "Te das cuen", "Eres un fistro de bambino", "¡Cobarde, percador!", "Hasta luego Lucas", "A can de mor", "¡Torpedo!", "Diodenal", "Al ataquer" y "Grijandemore" eran algunos de los modismos empleados frecuentemente por Chiquito.

- "Eres más feo que el Fary comiendo limones".

- "Tienes más peligro que Roldán jugando al Monopoly".

- "¡No te digo trigo por no llamarte Rodrigo!".

- "Siete caballo que vienen de Bonanza" (cantando la sintonía de la célebre serie).

- "Tú trabajas menos que el sastre de Tarzán".

- "Te voy a hacer una guarrerida española".

- "Te voy a meter una multa que no te la saca ni Perry Manso".