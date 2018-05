La foto de Paula Echevarría sin maquillar que divide las redes La actriz Paula Echevarría en una imagen de archivo. / EFE La imagen, que no ha dejado indiferente a nadie, cuenta con más de 1.000 comentarios LAS PROVINCIAS Lunes, 28 mayo 2018, 12:49

No es la primera vez que Paula Echevarría publica en las redes sociales una fotografía suya sin una pizca de maquillaje. Pero la que compartió el pasado domingo con todos sus seguidores de Instagram ha recibido un aluvión de comentarios. Más de 1.200, por ahora.

Con ella, la actriz enseñaba a sus fans que se había hecho una técnica para perfilar y definir las cejas llamada 'shading', pero lo que no esperaba, imagimanos, sería la ola de críticas que recibiría ya no sólo sobre si le queda o no bien esta nueva técnica, si no también por el hecho de subir esta instantánea sin estar maquillada. «Muchas cejas y muchas ojeras... el maquillaje hace milagros» «Qué careto» o «Eres otra persona... lo que hace el maquillaje!!!!» han sido sólo algunas de las críticas.