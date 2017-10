Forzado a salir del armario Kevin Spacey, en junio durante la presentación de 'Baby Driver'. A la derecha, Anthony Rapp. / r. c. Kevin Spacey pide perdón al actor Anthony Rapp, que lo acusa de acosarlo sexualmente cuando tenía 14 años, y reconoce ser gay ISABEL IBÁÑEZ Martes, 31 octubre 2017, 00:54

Se está equivocando». Así le paraba los pies el personaje de Kevin Spacey en 'American Beauty' (1999) al militar homófobo y gay reprimido interpretado por Chris Cooper. Esa incómoda y dramática escena en la que el atormentado vecino, empapado por la lluvia, abraza y besa a un sorprendido y semidesnudo Spacey, que para colmo anda encaprichado de una amiga de su hija adolescente. Aquella dolorosa salida del armario recuerda a lo que le ha ocurrido en la realidad al actor, ganador del Oscar precisamente por esta película; el domingo, Anthony Rapp (uno de los protagonistas de 'Star Trek: Discovery') le acusó de haberle acosado sexualmente cuando él tenía solo 14 años y su colega 26: según sus declaraciones fue hace tres décadas, en 1986, durante una fiesta en el apartamento que el reputado intérprete tenía en Manhattan. Ayer mismo, Spacey lamentó en un tuit lo sucedido, aunque asegurando no recordar nada. Aprovechó además para reconocer públicamente por primera vez su homosexualidad.

Viajando atrás en el tiempo, Rapp relata al portal Buzzfeed News que se aburría del ambiente de aquella fiesta y que entró en una habitación para descansar un rato en la cama y ver la televisión. Dice que no se dio cuenta del paso del tiempo hasta que reparó en que ya no quedaban invitados: «Mi recuerdo era... 'Bueno, todos se han ido. Debería volver a casa'». Pero en ese momento, Spacey «se interpuso en la puerta tambaleándose. Mi impresión es que estaba borracho». «Trataba de seducirme. No sé si hubiera utilizado entonces ese lenguaje, pero era consciente de que estaba tratando de tener sexo conmigo», asegura Rapp. Y detalla que le «agarró como cuando el marido agarra a su mujer en la noche de bodas», tumbándose sobre su cuerpo. El ataque se solventó después de unos segundos de forcejeo, cuando el adolescente logró zafarse y escapó.

Dice Rapp que nunca más volvió a hablar con el protagonista de la serie 'House of Cards', y que ha sido la cadena de denuncias iniciada por el escándalo de los abusos sexuales cometidos por el productor de Hollywood Harvey Weinstein lo que le ha animado a hacer público su caso: «Quiero arrojar luz sobre décadas de comportamientos que han continuado porque mucha gente, incluido yo mismo, hemos permanecido en silencio».

Espantado por una historia de la que jura no acordarse, Spacey, de 58 años, no ha tardado en responder en su cuenta de Twitter. Inicia su escrito poniendo por delante la admiración que siente por Rapp como actor y asegura sentirse «horrorizado»: «Honestamente no recuerdo el encuentro, posiblemente porque han pasado 30 años. Pero si me comporté como Rapp describe quiero disculparme por esa inapropiada conducta estando borracho y le pido perdón por los sentimientos con los que él dice haber tenido que convivir durante todos estos años».

Heterosexual en 'Playboy'

La segunda parte de su nota va dedicada al reconocimiento de su sexualidad: «Esta historia me ha llevado a abordar otros asuntos sobre mi vida. Ahora elijo vivir como un hombre gay. Quiero afrontar esto de forma honesta y abierta, y eso es algo que empieza examinando mi propio comportamiento». Añade que sabe que hay muchas historias que se cuentan sobre él por ahí y que por eso ha sido siempre tan protector de su intimidad. Hasta ahora: «En mi vida he tenido relaciones con hombres y mujeres; he amado y tenido encuentros románticos con hombres, y ahora elijo vivir como un hombre gay. Quiero afrontar esto de forma honesta y abierta, y eso empieza examinando mi propio comportamiento», concluye.

Atrás quedan los días en los que se veía obligado a negar o esconder estos sentimientos; la revista 'Esquire' ya insinuaba en 1997 su homosexualidad, una información que de hecho siempre ha planeado sobre su persona y que él mismo se encargó de desmentir dos años más tarde en la publicación 'Playboy', declarándose heterosexual. En una entrevista de aquella época confesó que el artículo de 'Esquire' le ayudó a enrollarse con muchas chicas que pensaban que era gay. «Para ellas era un reto hacerme volver al buen camino. Y yo las dejaba». Hoy, la denuncia de su colega Rapp le ha puesto de nuevo en el disparadero; la actriz Rose McGowan, una de las primeras en denunciar a Weinstein, ya le ha lanzado su certero tuit: «Adiós, Spacey, adiós, es tu turno de llorar».

Nació en Nueva Jersey (EE UU) el 26 de julio de 1959. Nunca se ha casado ni tiene hijos.

Trayectoria: Entre sus películas destacan 'Seven' (1995), 'Sospechosos habituales' (1995, Oscar al mejor actor de reparto), 'L.A. Confidential' (1997), 'American Beauty' (1999, Oscar al mejor actor), 'K-Pax' (2001)... Continúa protagonizando la serie de televisión 'House of cards'.