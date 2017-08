Se filtra en Forochoches el teléfono de Leticia Sabater Leticia Sabater. / LP La cantante denuncia que le «han inundado a WhatsApp guarros» LAS PROVINCIAS Valencia Viernes, 18 agosto 2017, 13:08

Una vez más, Forocoches, el foro español más conocido, ha revolucionado las redes. Tras conseguir que llevaran pizzas al Congreso del PSOE en Ferraz el año pasado, se han dedicado a difundir el número de una de los concursantes de Supervivientes. Esta vez, han filtrado el número de móvil de Leticia Sabater, que a altas horas de la madrugada era publicado.

El usuario «Strink» publicaba la pasada noche el siguiente mensaje junto con el número de teléfono: «Dentro de 5 minutos modifico el mensaje shurs, disfrutadlo». Desde entonces, estos nueve dígitos han circulado por toda la red social, y los «forococheros» se han dedicado a llamar y mensajear a la cantante.

Según ha afirmado la concursante de Supervivientes a Formula TV, se encuentra desconsolada por lo ocurrido. Sabater ha asegurado que lleva recibiendo llamadas y WhatsApp sin parar desde anoche. «Me ha llegado de todo, desde cosas bonitas a gente que me enseñaba el culo. He tenido que bloquear el número y cambiar los ajustes de privacidad porque sino no me dejan vivir», confiesa.

La intérprete de «La Salchipapa» se está planteando denunciar a «Strink», el usuario de Forocoches que filtró su número, así como a la red social en sí. «Me parece que han abusado de mi número privado, causándome bastantes molestias», afirma Sabater. Sin embargo, reconoce que no ha recibido muchos insultos, sino que la mayoría son mensajes obscenos. «Los mensajes son mayoritariamente obscenos, de sexo o se meten con mis ojos», se queja la cantante y presentadora.