La extraña ruina de Jesús Quintero

Al final va a resultar que Jesús Quintero, al que media España imaginaba ya a un paso de la mendicidad, no solo no está arruinado sino que atesora una nada despreciable fortuna. Eso es, al menos, lo que ayer desveló 'Vanitatis'. Según la revista, el periodista acumularía una fortuna cifrada en 6.344.290,08 euros sumando todos los activos de sus empresas. Tras la noticia de que el 'Loco de la Colina' estaba a punto de ser desahuciado del local que arrendó hace más de diez años para cumplir su sueño de tener un teatro en Sevilla con su nombre, porque debe algo más de 427.000 euros a los propietarios, ha llegado la que apunta a que Quintero es un hombre adinerado. Sin embargo, no es la primera vez que se publica que el presentador está a un paso de la ruina. Hace solo unos meses un banco le comunicó su intención de embargarle las propiedades que tenía en Huelva. De momento, sus amigos aseguran que el periodista es un poco exagerado y que, aunque las cosas no le vayan muy bien, tampoco es para tanto.