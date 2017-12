Enrique Iglesias y Anna Kournikova, padres de gemelos

Puede que ahora ya haya una explicación convincente a la sonada ausencia de Enrique Iglesias en la boda de su hermana Ana Boyer. Y no es una sola buena razón sino dos: Anna Kournikova, su pareja desde hace 16 años, ha dado a luz a gemelos este fin de semana, según una exclusiva del portal de cotilleos 'TMZ'. La noticia ha sido un campanazo en toda regla pues la pareja se las ha ingeniado para mentener en secreto el embarazo. Siempre según la web, Kournikova dio a luz a un niño y una niña el pasado sábado en Miami, e incluso apuntan los nombres de los bebés, Nicholas, y Lucy. Tanto la modelo, de 36 años, como el hijo de Julio Iglesias, de 42, son muy celosos de su intimidad, y los paparazzi no habían captado ninguna imagen de ellos desde hace más de un año. En las últimas, tomadas en noviembre de 2016, se puede ver a la pareja navegando en aguas de Miami. Juntos desde el año 2001, Kournikova y el cantante se han acostumbrado a los rumores de boda. La sorpresa ha sido de los medios, que no sólo se han encontrado con un parto secreto, sino que ninguno atinó a la hora de especular con las razones de la comentada ausencia de Enrique al enlace de Ana y Fernando Verdasco en la isla caribeña de Mustique el pasado día 7 y a la que sí asistió todo el clan Preysler.