El drama de Aaron Carter El cantante se defiende entre lágrimas de su detención: «Ni siquiera puedo beber alcohol» LAS PROVINCIAS Jueves, 20 julio 2017, 11:35

El actor Aaron Carter fue detenido el pasado fin de semana en la pequeña población estadounidense de Cornelia por conducir en estado ebrio y en posesión de drogas. El cantante de hip hop y muy conocido por ser hermano de Nik Carter, miembro de los Backstreet Boys ya ha pedido disculpas a sus fans a través de un comunicado. Carter fue arrestado junto a su novia, Madison Parker. El cantante quedó en libertad el domingo, pero su arresto impidió que actuara en Kansas City y se excusó en Twitter diciendo que había tenido un problema de «transporte».

Tras el revuelo organizado, el cantante ofreció el martes día 18 de julio una entrevista a Entertainment Tonight, donde se defendió de las acusaciones que se han vertido sobre él. El artista alegó que tenía una receta para consumir marihuana como uso medicinal y que la suele utilizar para sus problemas de ansiedad. Entre lágrimas, Carter negó estar bajo la influencia de cualquier tipo de droga. «No bebo nada de alcohol, tengo una enfermedad llamada hernia de hiato que me impide beber. Cuando tenía 19 años, me hicieron una endoscopia en Tennessee y fui diagnosticado. El médico me recomendó evitar el estrés, o de lo contrario me pasaría factura y podría desarrollar un cáncer», concluyó.