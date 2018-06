Dimisiones por un tuit Gottfried fue despedido por reírse de la tragedia de Fukushima. / r. c. Twitter ni olvida ni perdona. Las renuncias o despidos por meter la pata abundan. Roseanne Barr ha sido la última ANTONIO PANIAGUA Lunes, 4 junio 2018, 00:41

El barullo que concita un tuit se replica y es reproducido por televisiones, radios y periódicos. Lo sabe bien Justine Sacco, que en pocas horas pasó de ser una chica desconocida, con apenas 200 seguidores en Twitter, a ser la diana de odios furibundos. De repente Sacco se convirtió en una apestada, en la víctima del que quizá sea el linchamiento digital con más ensañamiento hasta hoy. No era ni racista ni una adepta de la supremacía racial blanca. Simplemente gastaba un humor a contracorriente. Creyendo que sólo la leía un grupo de íntimos, publicó un mensaje antes de viajar a Sudáfrica por cuestiones de trabajo. «Me voy a África. Espero no contraer el sida. Es broma. ¡Yo soy blanca!». IAC, la empresa en que trabajaba, la echó de su puesto con cajas destempladas después de que cientos de miles de internautas pidieran su cabeza.

La humillación pública es un deporte tentador, también en España. Detrás de miles de perfiles anidan almas de inquisidores. En cuestión de minutos se desata la violencia verbal, una cascada desaforada que se retroalimenta sin fin. Ni siquera las mentes académicas escapan del odio más obsceno. Jaume Fàbrega, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, presentó su dimisión tras arremeter con insultos xenófobos contra Ciudadanos y Tabarnia. «Tabarneses, C's... el cáncer de Cataluña, tercera generación de migrantes que nos odian, como la tercera generación de magrebíes de Francia, adeptos de la violencia y el odio al país de acogida», rezaba el tuit. Aunque el docente borró el mensaje, ya era demasiado tarde. La comunidad universitaria le repudió. Fàbrega, autor de unos 50 libros de gastronomía, tuvo que renunciar a su plaza.

El humor negro puede salir muy caro. Se ha dicho muchas veces que Twittter es una enorme barra de bar, pero son pocos los casos de gente que se ha visto despedida u obligada a dimitir por culpa de un exabrupto dicho al calor de una discusión tabernaria. Las redes sociales pueden en cambio arruinar la vida de cualquiera por un chiste desafortunado. Lo acaba de experimentar la actriz Rosseane Barr, devota de Donald Trump y estrella televisiva que publicó un comentario malhadado sobre Valerie Jarrett. Rosseanne consideraba que la consejera de Obama, de tez oscura y origen iraní, era una criatura nacida del apareamiento entre los Hermanos Musulmanes y 'El planeta de los simios'. La respuesta de la cadena ABC, perteneciente a Disney, fue drástica: desautorizar a Barr y cancelar la serie 'Roseanne', que cosechaba audiencias de entre 18 y 22 millones de espectadores. No es el primer caso ni será el último de cómo un juicio aparentemente banal levanta ampollas.

«Me voy a África. Espero no contraer el sida. Es broma. ¡Yo soy blanca!» «Tabarneses, C's, adeptos de la violencia y el odio al país de acogida» «Japón es muy avanzado. Ellos no van a la playa. La playa va a ellos» «¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero»«Me cago en el puto Rey de España, en la Justicia y en toda esta mierda de sistema» «Iceta tiene los esfínteres dilatados y baila al son de Ciudadanos y del PP»«Y el disfraz más ofensivo en el trabajo va a... Víctima del maratón de Boston»«Sólo puedo desearle a Arrimadas que al salir esta noche la violen en grupo»

Lo que en la justicia se resolvería con una multa o una pena leve, en internet se salda con el ostracismo y el linchamiento. Lindsey Stone creía hacer una chanza inocente para consumo interno de sus amigas, amantes de las gamberradas. Ante un cartel que pedía silencio y respeto en el cementerio nacional de Arlington, en el Estado de Virginia (EE UU), Stone se hizo una foto haciendo una peineta ante la tumba del soldado desconocido y fingiendo dar gritos. Al poco de difundirse la chanza, ya se había creado una página en Facebook que pedía sangre. Las cámaras de televisión se apostaron frente a su casa. Al final la chica perdió su empleo, empezó a sufrir insomnio y se sumió en una profunda depresión. Intentó recuperar su imagen y su reputación dando a conocer su faceta más amable, publicando autorretratos en los que aparecía comiendo helados, pero el algoritmo de Google no olvida. Su peineta es una condena de por vida. Ni la petición de disculpas ni el arrepentimiento sirven para calmar a una turbamulta airada. La era digital exige educación, y en este campo estamos en preescolar.

En las redes no se tolera un desliz ni se admite el arrepentimiento. Twitter es un riesgo para los cómicos. Debería haberlo tenido en cuenta el comediante y actor de doblaje Gilbert Gottfried. Con motivo del tsunami que sufrió Japón en 2011, Gottfried se permitió una humorada en que tiempos de corrección política pocos le perdonaron. «Japón es muy avanzado. Ellos no van a la playa. La playa va a ellos». Como el actor prestaba su voz al pato de la compañía de seguros Aflac, la firma se mostró inmisericorde y le rescindió el contrato. Por algo el 75% de sus negocios los desarrollaba en el país asiático. Gottfried es célebre por sus chistes feroces y despiadados. No en balde fue el primer humorista que se atrevió a abordar el 11-S con una actitud irreverente. Esa vez no tuvo en cuenta que el público que va a verle no es el mismo que puebla las redes sociales, ni que el humor funciona con esa ecuación que dice que la comedia es tragedia más tiempo.

Cuatro años de antes meterse en política, Guillermo Zapata, elegido concejal en las listas de Ahora Madrid, publicó unos chistes de humor negro. «¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero»; «Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos». Cada tuit era un chiste entrecomillado y hecho público para animar un debate sobre el sarcasmo en las redes sociales. El mismo día en que Manuela Carmena tomaba la vara de mando del Ayuntamiento de Madrid, se desenterraban los chistes de la discordia. En las primeras horas, el 'caso Zapata' generó medio millón de tuits. Pese a que la misma Irene Villa dirigió un escrito a la Audiencia Nacional, que dirimía el caso, para decir que no se sentía dolida, las críticas no cesaron y el concejal renunció a su puesto.

Antes de teclear un mensaje en Twitter, mejor contar hasta cien. No lo hizo Iñaki Magallón y así lo fue. Era el edil de Deportes y Festejos del Ayuntamiento de Tudela (Navarra), elegido por la candidatura de Izquierda-Ezkerra. Indignado por la sentencia contra La Manada, Magallón se lanzó a la yugular de Felipe VI. «Me cago en el puto Rey de España, en la justicia y en toda esta mierda de sistema. Y ahora si tenéis cojones venís y me metéis más años por este tuit que por los hijos de puta de La Manada». El miembro de Izquierda-Ezquerra suprimió ese comentario al rato de publicarlo, pero era demasiado tarde. Ya se habían hecho capturas de pantalla con sus palabras, que fueron compartidas por simpatizantes de Unión del Pueblo Navarro, en la oposición en el Ayuntamiento de Tudela. Como otros muchos en su caso, optó por dimitir.

Hasta las cabezas mejor amuebladas obran en las redes como descerebrados. Jordi Borrell era director del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Barcelona. Un buen día le dio por echar bilis por la boca y le salió un comentario de este jaez: «Iceta es un impostor. Un ignorante y un demagogo que vive del partido desde hace 30 años. Tiene los esfínteres dilatados y baila al son de C's y del PP. Es un ser repugnante». Espantado por la que se le vino encima, el científico pidió disculpas, pero su suerte ya estaba echada, sobre todo desde que la Fiscalía comenzó a investigar el asunto por un posible delito de odio. La Universidad aceptó la dimisión del director del centro por unas opiniones que el rector, Joan Elias, consideró «inaceptables» y «ajenas a los valores universitarios». Al cabo de los días su perfil de Twitter desapareció.

Alicia Ann Lynch no tuvo en cuenta que las redes sociales no entienden de ironías. A esta joven estadounidense que ahora tendrá 25 años no se le ocurrió otra cosa que colgar una foto con su disfraz para Halloween. La ropa escogida, en principio inocente, le reparó desastrosas consecuencias. Vestía un chándal y presentaba la cara y los brazos embadurnados de pintura roja, como si hubiera sangrado de manera abundante. Acompañó su retrato con un mensaje que despertó oleadas de indignación. «Víctima del maratón de Boston», decía la mofa. La internauta aludía a la carrera celebrada en esa ciudad en 2013, que fue violentamente interrumpida por un atentado terrorista. En él murieron tres personas y 282 sufrieron heridas. El jefe de la oficina en la que trabajaba, sobrepasado por las quejas y presiones, la echó a la calle.

El 'procés' ya ha dejado unas cuantas víctimas en el camino, algunas desconocidas. Nadie tenía noticia de quién era Rosa María Miras hasta que publicó en Facebook un 'post' cargado de ira. Soliviantada al ver una intervención de Inés Arrimadas en la televisión, escribió el siguiente mensaje: «Escuchando a Arrimadas en el debate de T5 sólo puedo desearle que cuando salga esta noche la violen en grupo, porque no merece otra cosa semejante perra asquerosa». La propia acosada lo consideró intolerable y reprodujo el mensaje, poniendo a Rosa María a los pies de los caballos. Miras sabía que sus palabras iban a concitar polémica, pero nunca que le costarían el puesto de trabajo. Había estudiado Filología Inglesa y trabajaba en el departamento de atención al cliente de la empresa inmobiliaria Tinsa. La compañía la despidió sin contemplaciones.