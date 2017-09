Diego Campanario sobre la salud de su hermana: «Está mucho mejor» Diego Campanario, en una de sus intervenciones en el programa 'Sálvame'. La familia Janeiro-Campanario ha cerrado filas en torno a la mujer de Jesulín de Ubrique EUROPA PRESS Martes, 12 septiembre 2017, 14:52

María José Campanario está viviendo su verano más difícil. La mujer de Jesulín de Ubrique trata de recuperarse de los problemas de sueño que padece mientras las nuevas informaciones referentes a una llamada a Belén Esteban salen a la luz.

Como desveló la propia Esteban este sábado, María José Campanario la habría llamado el pasado 9 de agosto para tener una reunión en casa de Belén. Una iniciativa que no gustó a la ex de Jesulín de Ubrique pues notó en el tono de voz de María José que algo no marchaba bien.

Tras la lluvia de críticas a Belén Esteban por haber desvelado el contenido de esta llamada, la familia Janeiro-Campanario ha cerrado filas en torno a María José. Su hermano Diego se ha traslado hasta Arcos de la Frontera para estar cerca de su hermana y de sus dos sobrinos pequeños.

Ayudando a María José en estos difíciles momentos, Diego no quiso hacer ningún comentario sobre la llamada de su hermana a Belén Esteban, lo único que quiso afirmar ante las cámaras es que ya se encuentra "mucho mejor".