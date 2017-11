La NBC despide a una de sus estrellas por acoso sexual Matt Lauer. / Getty Images Matt Lauer tenía un sueldo de 21 millones de euros y le compró una mansión a Richard Gere F. MIÑANA Jueves, 30 noviembre 2017, 00:56

La NBC no pestañeó cuando el lunes le llegó una acusación contra Matt Lauer, el presentador estrella de 'The Today Show', su programa matutino, y ayer anunció su despido por una «conducta sexual inapropiada» que suponía, según el comunicado, «una clara violación de los estándares de la firma». A la cadena estadounidense no le importó que Lauer fuera uno de los rostros más conocidos de la televisión desde hace décadas porque, según informó, recibieron información de que este escándalo «no fue un caso aislado».

Lauer, un neoyorquino que el 30 de diciembre cumplirá 60 años, hijo de padre judío, ejecutivo de una empresa de bicicletas, y de una madre propietaria de una boutique, es la tercera estrella de la televisión estadounidense despedida en un mes por escándalos sexuales. El último 6 de enero cumplió veinte años presentando 'Today' y el programa hizo un recorrido retrospectivo a través de la carrera de Lauer, que tuvo momentos estelares como una sonada entrevista con Tom Cruise en 2005 en la que el actor, desquiciado, acabó señalando con el dedo índice a su entrevistador mientras le advertía: «Deberías ser un poco más responsable».

También hubo otras menos aclamadas, como las que realizó a los dos candidatos a la presidencia del país en la pasada confrontación electoral, Hillary Clinton y Donald Trump, que le valieron duras críticas en el 'New York Times' por considerar que fue mucho menos mordiente con el actual inquilino de la Casa Blanca.

Durante estas dos décadas -antes desempeñó diferentes funciones en la televisión- tuvo otros cometidos, como conducir la retransmisión de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno, desde 2008, o un programa anual llamado '¿En qué lugar del mundo está Matt Lauer?', en el que informaba sobre la actualidad desde escenarios como Bután, la isla de Pascua, el Canal de Panamá, Irán, Hong Kong, Croacia o la Muralla China. Su popularidad también le permitió aparecer en algunas series y películas, así como con los archifamosos personajes de 'Barrio Sésamo'.

Casado dos veces

El presentador de 'Today' se ha casado dos veces. La segunda con la modelo Annette Roque, a quien conoció en una cita a ciegas en 1997. En cinco meses hubo boda y, aunque Roque presentó una demanda de divorcio en 2006, acabó retirándola en tres semanas y juntos han tenido tres hijos.

Su sueldo, estimado en 25 millones de dólares anuales (unos 21 millones de euros) según la revista 'Forbes', le permitió comprar el año pasado una mansión en North Haven, en el Estado de Nueva York. Lauer pagó 36,5 millones de dólares (30,8 millones de euros) a Richard Gere, que era su anterior propietario. Su compañera como presentadora, Savannah Guthrie, aseguró ayer delante de la cámara que estaban «desconsolados y con el corazón partido».